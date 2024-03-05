أخيرا.. ظهرت كيت! (صور)

شوهدت أميرة ويلز كيت ميدلتون أمس الاثنين للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حيث خضعت لعملية جراحية في البطن.

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وتظهر صور نشرتها صحيفة "The Post" البريطانية، أميرة ويلز، البالغة من العمر 42 عاما، ترتدي نظارة شمسية وتجلس في مقعد الراكب، في سيارة تقودها والدتها كارول بالقرب من قلعة وندسور.

وتأتي المشاهد في الوقت الذي انتشرت فيه نظريات المؤامرة الجامحة حول مكان وجود كيت عبر الإنترنت.

وتراجعت أميرة ويلز عن واجباتها الملكية بعد خضوعها لعملية جراحية في يناير، حيث غادرت المستشفى الموجودة في لندن بعد أن أمضت فيه 13 يوما، لكن كيت استمرت بالبقاء بعيدا عن الرأي العام.

وتم تصويرها آخر مرة خلال نزهة العائلة المالكة في يوم عيد الميلاد، حيث حضرت قداسا في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام، نورفولك، مع زوجها وأطفالهما الثلاثة.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت العائلة المالكة بيانا جديدا بشأن الأميرة كيت، حيث قال متحدث رسمي باسم العائلة: "لقد أوضح قصر كنسينغتون في يناير الجداول الزمنية لتعافي الأميرة وسنقدم فقط تحديثات مهمة. وهذا التوجيه لا يزال قائما"، مؤكدا أن كيت في حالة "جيدة".

المصدر: "The Post"