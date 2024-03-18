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لا لـ"الناتو".. صيحات منددة بالأطلسي ترافق رفع علم الحلف في السويد

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لا لـ
AFP
مراسم رفع علم حلف "الناتو" في ستوكهولم، السويد، 18 مارس 2024
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أجريت في السويد اليوم مراسم رفع علم حلف شمال الأطلسي أمام مبنى البرلمان في استوكهولم التي انضمت إلى الحلف في 7 مارس الجاري، وسط صيحات منددة بالحلف وحكومة السويد.

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وبعد أن ألقى ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف كلمته في هذه المراسم، بدأ الحشد يهتف "لا لحلف "الناتو".
وسمعت الشعارات نفسها أثناء مراسم رفع العلم وعزف النشيد الوطني وكذلك أثناء خطابات رئيس الوزراء أولف كريستيرسون ورئيس البرلمان أندرياس نورلين.

وفي 11 مارس الجاري جرت في مقر "الناتو" في بروكسل مراسم رفع علم السويد بعد انضمامها الرسمي إلى الحلف، لتصبح العضو الثاني والثلاثين فيه.

المصدر: نوفوستي

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