بعد انضمامها إلى الناتو.. السويد تحدد هدفها الأول في مواجهة روسيا

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله، إن بلاده قررت مع شركاء الناتو "الدفاع عن جزيرة جوتلاند أمام روسيا".

وأضاف رئيس الوزراء السويدي في مقابلة مع الصحيفة: "جزيرة غوتلاند كانت تتمتع دائما بأهمية فائقة. سيكون هذا الأمر، أحد الموضوعات العديدة التي ستتم مناقشتها داخل الناتو".

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وأشار كريسترسون إلى أن تعزيز الدفاع عن جزيرة غوتلاند، سيكون من أولى القضايا المطروحة على جدول أعمال المناقشات مع شركاء الناتو.

واعترف رئيس وزراء السويد، بأن بلاده لا تملك سوى وجود عسكري "صغير" في غوتلاند، وهو ما يشير إليه بانتظام زعماء دول الشمال ودول البلطيق في الناتو باعتباره نقطة ضعف خطيرة للحلف.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "هناك الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بكيفية استخدام مواردنا، وما الذي يجب التركيز عليه أكثر".

ونوه بأن الحديث يمكن أن يدور عن زيادة تواجد الجيش السويدي في غوتلاند وكذلك نشر الغواصات في المنطقة.

وغوتلاند هي أكبر جزيرة في السويد. وتقع على بعد حوالي 330 كلم من مقاطعة كالينينغراد، مقر أسطول البلطيق الروسي.

المصدر: نوفوستي