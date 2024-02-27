سلطات كالينينغراد ردا على سفير ليتوانيا: بحر البلطيق لن يصبح أبدا مرتعا للناتو وأسطولنا هناك

علق دميتري ليسكوف المتحدث باسم حاكم كالينينغراد على تصريحات سفير ليتوانيا في السويد ليناس لينكيفيتشيوس حول اعتبار بحر البلطيق بحرا داخليا لحلف "الناتو"، قائلا إن ذلك لن يحدث أبدا.

وقال ليسكوف: "لن يصبح بحر البلطيق أبدا بحرا تابعا لحلف "الناتو" لسبب واحد بسيط. يوجد في روسيا ثلاثة موانئ كبيرة على الأقل هنا. وهي كالينينغراد وبطرسبورغ وأوست لوغا. كما أن بحر البلطيق هو البحر الذي يتمركز فيه أسطول بحر البلطيق الروسي".

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وأكد أن كالينينغراد لا تهدد أحدا.

وتابع: "نحن نعيش على أرضنا ونقوم بتطوير منطقتنا. الجيران الذين نسوا فجأة حوالي 20 عاما من حسن الجوار يشهرون أسلحتهم بوجهنا. أنصحهم بدراسة هذه القضايا، قبل أن يسمحوا لأنفسهم بالإدلاء بمثل هذه التصريحات العلنية، والظهور كالأغبياء أمام العالم كله".

وكتب لينكيفيتشيوس في وقت سابق على منصة "إكس": "بعد انضمام السويد إلى الحلف، أصبح بحر البلطيق داخليا في حلف شمال الأطلسي. وإذا تجرأت روسيا على تحدي الحلف شمالا، فإن كالينينغراد ستكون أول من يتم تحييدها".

وصادق البرلمان الهنغاري يوم أمس على اتفاقية انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، وأصبحت بوادبست بذلك آخر عضو في الحلف يوافق على طلب الانضمام السويدي.

المصدر: نوفوستي