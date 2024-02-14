"أعينهم على كالينينغراد".. صحيفة تشيكية تكشف خطط "الناتو" في منطقة البلطيق

كتبت الصحيفة التشيكية Časopis argument نقلا عن خبراء أنه في صراع مباشر محتمل مع روسيا سوف يستهدف "الناتو" منطقة كالينينغراد.

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وتنقل الصحيفة رأي الخبراء في أنه عندما يتعلق الأمر بالحرب المباشرة المحتملة بين "الناتو" وروسيا، فإن الحديث يدور في معظم الأحيان عن برزخ سووالكي، وهو ممر يبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر يفصل بين منطقة كالينينغراد الروسية وبيلاروس. ويطرح المقال فكرة أن العمليات العسكرية في هذه المنطقة تتم مناقشتها في المقرات العسكرية، ويتجلى ذلك في طبيعة تدريبات "الناتو" المستمرة والمنخفضة المستوى لكنها الأكبر منذ الحرب الباردة.

ويشير الخبراء إلى أنه في حالة حدوث اشتباك مباشر بين "الناتو" وروسيا، فإن المهمة الأولى لجنود الحلف ستكون الاستيلاء على منطقة كالينينغراد، وفقا للصحيفة.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف "الناتو" على حدودها الغربية، فيما يوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع روسيا". وقد أعربت موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل أي أعمال قد تشكل خطرا على مصالحها.

المصدر: Časopis argument