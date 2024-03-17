يعتقد وزير خارجية لاتفيا كريسغانيس كارينز أن المملكة المتحدة سيتعين عليها تطبيق التجنيد الإجباري في الجيش لاحتواء روسيا.

وعبر كارينز خلال مقابلة أجراها مع صحيفة التلغراف عن اعتقاده أن المملكة المتحدة ستضطر أيضا وبصورة حتمية لزيادة إنفاقها الدفاعي.

ودعا وزير الخارجية اللاتفي دول الناتو الأخرى للنظر في نموذج دفاعي شامل يمكن من خلاله استدعاء أعداد كبيرة من المواطنين في وقت قصير إلى خدمة العلم.

وفي السنوات الأخيرة، أعربت روسيا مرارا عن قلقها من تزايد حشد قوات التحالف في أوروبا.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة أن روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وأن الساسة الغربيين يعمدون بانتظام لترهيب شعوبهم بالتهديد الروسي الوهمي لتحويل انتباهها عن المشاكل الداخلية.

ووفقا لبوتين، الدول الغربية بدأت تدرك أن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليها التفكير في سبل أخرى، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.

المصدر: ريا نوفوستي