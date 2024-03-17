"لسنا جهورية موز".. نتنياهو ينتقد أكبر داعميه

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مشيرا إلى أنها "غير مناسبة على الإطلاق".

وقال نتنياهو لقناة "سي إن إن": "تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، التي دعا فيها إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، غير مناسبة على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد أن ما قاله ليس في محله مطلقا. من غير المناسب الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك" مشددا على أن: "هذا أمر يفعله الجمهور الإسرائيلي من تلقاء نفسه، نحن لسنا جمهورية موز".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بدلا من ذلك، يجب أن تتركز الجهود على "إسقاط طغيان حماس"، مؤكدا أن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي ليقرر متى سيتم إجراء انتخابات جديدة.

وردا على ما إذا كان سيلتزم إجراء انتخابات جديدة عندما تنتهي الحرب، قال نتنياهو: "هذا أمر يقرره الشعب الإسرائيلي"، وأضاف أن "من السخف التحدث عن انتخابات مع استمرار الحرب".

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي قال تشاك شومر: "في هذه المرحلة الحرجة، أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هو الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة وشفافة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها"، معتبرا أن "التحالف الذي يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

ورأى زعيم الأغلبية الديمقراطية الأمريكي المؤيد لإسرائيل بقوة منذ زمن ويعتبر أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب، أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، وأن طرد نتنياهو لهما من الحكومة سيكون "خطوة للأمام"، إلا أنه استبعد ذلك.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصرفاته في ما يتعلق بغزة، يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، ما يحوّل العالم كله ضد تل أبيب.

وكان بايدن قد انتقد حكومة نتنياهو لعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات "كورقة مساومة سياسية".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 163 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 31 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: RT