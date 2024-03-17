ترامب: زيلينسكي أفضل بائع في التاريخ.. كل زيارة للولايات المتحدة يخرج منها بـ 60 مليار دولار (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد، فلاديمير زيلينسكي بأنه أفضل بائع في التاريخ، مشيرا إلى أنه كل مرة يأتي إلى الولايات المتحدة يغادر حاملا 50 أو 60 مليار دولار.

وقال معلقا على طلبات المشرعين الأمريكيين بمنح أوكرانيا المزيد من المال: "يقولون: إنهم سيعيدون لنا الأموال، أعطوهم وأقرضوهم المال، أقرضوهم المال لا تكتبوا شيكا بقيمة 60 مليار".

وأضاف ترامب: "أنا أقول لكم زيلينسكي هو واحد من أفضل البائعين في التاريخ، كل مرة يأتي فيها إلى البلاد، يغادر حاملا في جعبته 50 أو 60 مليار دولار، لم أكن أبدا قادرا على فعل ذلك، إنه أفضل بائع. أفضل من الكثيرين".

🇺🇲🇺🇦 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 - Donald Trump :



🗣️ « Zelensky est le plus grand vendeur de l’histoire. Chaque fois qu’il vient dans le pays, il repart avec 50 ou 60 milliards de dollars… »



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ويوم الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تخصص الأموال لمساعدة أوكرانيا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الذي التقى ترامب في 8 مارس في منزله بفلوريدا، إنه في حال فوز ترامب فإنه لن يمول تسليح أوكرانيا ولن ينفق على أمن أوروبا.

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي السابق أنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول "الناتو" التي لا تدفع مستحقاتها للحلف، وكان ترامب أطلق تصريحا مماثلا الشهر الماضي خلال تجمع انتخابي، حيث قال إنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".

وردا على ذلك، اتهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سلفه ترامب بـ"الخضوع" للرئيس الروسي، زاعما أنه قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "افعل ما يحلو لك مع دول حلف الناتو".

ودعا بايدن الكونغرس لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، محذرا من أن الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم "في الداخل والخارج".

المصدر: RT