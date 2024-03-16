زعيم حزب فرنسي يتهم ماكرون بالكذب حول نزاع أوكرانيا

اتهم زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو الرئيس إيمانويل ماكرون بالكذب إزاء النزاع في أوكرانيا.

وكتب فيليبو على موقع الاجتماعي X: "بالأمس وخلال 30 دقيقة، قال ماكرون ما لا يقل عن ثماني سخافات وأكاذيب كبيرة حول نزاع أوكرانيا".

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وأشار فيليبو إلى أن أكاذيب ماكرون تركزت حول اتفاقيات مينسك، وحول المدى الحقيقي للتهديد، وحول التلاعب بالخوف، وحول الأموال المخصصة لهذا النزاع وما إلى ذلك.

وأضاف: "من المهم جدا استعادة الحقيقة لتجنب التكهنات الضارة التي ستؤدي إلى الدمار وتقييد الحريات واندلاع الحرب".

وأدلى الرئيس الفرنسي بعدة تصريحات حادة أعلن فيها عن تشكيل "التحالف التاسع" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى، ووعد بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".

وأكد أن فرنسا ليس لديها "حدود أو خطوط حمراء" في مساعدة أوكرانيا.

وشدد ماكرون على أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وأشار إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: تاس