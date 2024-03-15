مدفيديف يرد على طلب قادة الاتحاد الأوروبي: اذهبوا إلى الجحيم!

رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مطالب الاتحاد الأوروبي لروسيا بإعادة الذهب الذي نقلته رومانيا إلى روسيا عامي 1916 و1917 لحمايته من نهب الألمان.

وقال مدفيديف للسياسيين الأوروبيين أصحاب هذه المبادرة: اذهبوا إلى الجحيم!

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وأضاف: "لا أعرف حتى كيف يمكن الرد على مثل هذه الوقاحة. سرق الاتحاد الأوروبي أصولا من روسيا بقيمة 300 مليار دولار ويطالبها بإعادة الذهب الروماني. ليس هناك ما يمكن قوله سوى إرسالهم إلى الجحيم".

وأضاف: "اعتقدنا أنه لا يمكن بعد ما حدث إثارة دهشتنا وأن الزعماء الأوروبيين أغبياء، وضعفاء، وتافهون. لكن لا... فتمكنوا مجددا من إثارة دهشتنا. هم يريدون إعادة الذهب إلى رومانيا. هذا الذهب أممته الحكومة السوفيتية عام 1918 بسبب سلوك سلطات رومانيا المنحط، والتي رفضت سداد ديون الإمبراطورية الروسية عليها. وقبلت رومانيا بذلك، ولقاء هذا تراجع الاتحاد السوفيتي عن مطالبتها بتعويضات عن مشاركتها للقوات النازية في القتال ضدنا خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن الآن كما يبدو عادت شهية العديد من البلهاء في البرلمان الأوروبي مرة أخرى للظهور".

وفي وقت سابق، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي روسيا بإعادة الذهب والتحف الثقافية الرومانية.

ووفقا للجانب الروماني، نقلت بوخارست 91.5 طن من الذهب الخالص والتحف الثقافية ووثائق أرشيفية إلى روسيا، وفي عامي 1935 و1956 أعادت موسكو بعضها إلى رومانيا.

المصدر: نوفوستي