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وزير الخارجية الإيطالي يستبعد إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا

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وزير الخارجية الإيطالي يستبعد إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
Globallookpress Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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استبعد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إرسال قوات إيطالية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن روما لا تريد الحرب مع روسيا.

وقال تاياني في تصريح لقناة "ريتي 4" الإيطالية، يوم الخميس: "استبعد إرسال القوات إلى أوكرانيا، لأننا نريد السلام والمفاوضات ولا نريد أن نخوض غمار الحرب ضد روسيا".

وأضاف: "نحن لا ندرس موضوع إرسال قوات للقتال هناك، وإيطاليا تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها فقط".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن المشاركين في مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، الذي عقد في باريس يوم 26 فبراير الماضي، بحثوا إمكانية أرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لدعم قواتها.

وأوضح ماكرون أنه لا يوجد هناك إجماع بشأن هذه الفكرة، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.

بدورهم، أعلن قادة معظم الدول الغربية وحلف الناتو، أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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