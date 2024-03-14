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البيت الأبيض: لا يمكننا أن نؤكد صحة التقارير عن اتصالات أمريكية بإيران في شأن الحوثيين

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البيت الأبيض: لا يمكننا أن نؤكد صحة التقارير عن اتصالات أمريكية بإيران في شأن الحوثيين
AP Andrew Harnik
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ليس بوسعه تأكيد صحة التقارير عن اتصالات تجريها الولايات المتحدة بإيران بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أما بخصوص إيران، فليس بوسعي أن أؤكد صحة التقارير التي تتحدثون عنها".

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وتابع قائلا: "ما استطيع أن أقوله، بشكل عام، هو أن لدينا قنوات كثيرة للاتصال بإيران".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمريكية وإيرانية، بأن الولايات المتحدة أجرت مباحثات سرية مع إيران في يناير الماضي، وطلبت منها الضغط على الحوثيين على خلفية هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي

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