رئيس الوزراء الماليزي للمستشار الألماني: "لماذا هذا النفاق؟" (فيديو)

أشاد رواد منصة "إكس" بتصريح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي سأل المستشار الألماني أولاف شولتس: "لماذا هذا النفاق أين ألقينا إنسانيتنا؟".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال إبراهيم إن موقف السياسة الخارجية الماليزية "واضح للغاية ولم يتغير، حيث تقف ضد الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري في أي بلد، في أوكرانيا أو غزة".

وبينما قال شولتس: "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، رد إبراهيم قائلا: "لماذا هذا الموقف المتردد والمتناقض تجاه عرق وآخر؟ أين إنسانيتكم؟".

وقد انتشر التصريح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت الإشادة بموقف إبراهيم وإدانة تصريح شولتس.

وكتب أحد الأشخاص: "وجهاً لوجه! لماذا هذا النفاق يا حضرة المستشار! رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يفحم المستشار الألماني بخصوص معاناة غزة ووقوف ألمانيا مع إسرائيل ويتساءل: لماذا هذا النفاق يا حضرة المستشار؟".

وجهاً لوجه!

لماذا هذا النفاق يا حضرة المستشار!

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يفحم المستشار الألماني بخصوص معاناة غزة ووقوف ألمانيا مع إسرائيل ويتساءل: لماذا هذا النفاق يا حضرة المستشار؟ pic.twitter.com/H5h6OQPSZ7 — خالد الرويشان (@k_alrowaishan) March 14, 2024

وقال آخر: "لم يتحمل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نفاق ووقاحة المستشار الألماني فأعطاه الرد الذي يستحقه".

لم يتحمل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نفاق ووقاحة المستشار الألماني فأعطاه الرد الذي يستحقه



pic.twitter.com/z8TG3F91Uo — Hasan Al-Mousawi 🇰🇼🇵🇸 (@halmousawi) March 14, 2024

وكتب آخر: "مشاهدة هذا الأمر مرض للغاية.. توبيخ غير عادي لشولتس من قبل رئيس وزراء ماليزيا، بينما كان يقف بجواره مباشرة".

This is an immensely satisfying must-watch: extraordinary rebuke of Scholtz by Malaysia's Prime Minister, while standing right next to him.pic.twitter.com/8uDEwOkI1h



"You cannot find a solution by being so one-sided, in terms of looking only at one particular issue and erase 60… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) March 14, 2024

ووصف أحدهم تصريح شولتس بـ"الغبي"، قائلا: "كم انه تصريح غبي!! هل معنى ان تدافع اسرائيل الصهيونية المجرمة عن نفسها هو الابادة الجماعية و التهجير و تحويل القطاع الى ارض محروثة؟ و هل معناه ان تقوم امريكا و كندا و كل دول اوروبا بجيوشها النظامية بالمشاركة في كل هذه الجرائم اللا إنسانية؟ حقا حماس مرغت انوفهم و أذلّتهم!".

كم انه تصريح غبي!! هل معنى ان تدافع اسرائيل الصهيونية المجرمة عن نفسها هو الابادة الجماعية و التهجير و تحويل القطاع الى ارض محروثة؟ و هل معناه ان تقوم امريكا و كندا و كل دول اوروبا بجيوشها النظامية بالمشاركة في كل هذه الجرائم اللا إنسانية؟ حقا حماس مرغت انوفهم و أذلّتهم! — Foffa (@Dra_foffa) March 14, 2024