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ضابط أمريكي متقاعد يتوقع فرار زيلينسكي ولجوءه إلى ميامي بحلول 1 مايو

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ضابط أمريكي متقاعد يتوقع فرار زيلينسكي ولجوءه إلى ميامي بحلول 1 مايو
Globallookpress Oleksii Chumachenko
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أكد الضابط المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية ماثيو هو أن نظام السلطة الفاسد في أوكرانيا قد ينهار بحلول الخريف إذا لم يحصل على الأموال الأمريكية.

وقال الضابط: "إذا لم يتخذ الكونغرس قرارا بشأن هذه الأموال، فهناك احتمال حقيقي أن يدب الذعر في أوكرانيا، تماما مثلما يحدث عندما يفلس بنك".

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وأشار إلى أن الدولة الأوكرانية عبارة عن هرم فساد يتم فيه توزيع الأموال القادمة من الولايات المتحدة على المسؤولين في كييف.

وأضاف أن توقف التدفق النقدي سيؤدي إلى انهيار حتمي لمثل هذا النظام.

وتابع: "إذا لم تتدفق الأموال (من الولايات المتحدة إلى المسؤولين في كييف)، سيبدأ الناس بالذعر. وبعد ذلك سترى، على سبيل المثال، زيلينسكي يركض إلى فيلته في ميامي. من المحتمل أن يحدث شيء كهذا في موعد لا يتجاوز عيد العمال".(1 مايو)

وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أنه بدون مساعدات عسكرية إضافية من واشنطن، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا بشروط موسكو في غضون عام.

ويشار إلى أن الكونغرس، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار جديدة لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي

 

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