نائبة الرئيس الأمريكي تدعو زيلينسكي لمحاربة الفساد في أوكرانيا

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، على ضرورة مكافحة الفساد في بلاده.

وقال بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "(نائبة الرئيس الأمريكي) دعت إلى مواصلة العمل لمكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا".

وأكدت هاريس أيضا أنها ترحب بمسار كييف نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

وقالت إن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا مستمرة لضمان تمرير مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي لدعم أوكرانيا.

وأشارت إلى أن "الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يدعمان سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري أعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير عن توثيق أعمال فساد خلال عمليات تدقيق المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

هذا وقد حذرت روسيا باستمرار من أن الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية كييف، ينتهي بها المطاف في أيدي التنظيمات الإجرامية والإرهابية.

وأكدت ماريا زابولوتسكايا نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه تتم سرقة جزء كبير من الأسلحة المرسلة لكييف وينتهي بها المطاف في أيدي جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية في أنحاء العالم.

المصدر: تاس