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البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

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البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
Sputnik
البيت الأبيض
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن واشنطن لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، كما أن واشنطن غير مستعدة لتغيير استراتيجيتها النووية.

قالت بيير تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا نرى أي أسباب حقيقية لتعديل جاهزية قواتنا النووية. أو أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا".

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وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة التلفزيونية "روسيا-1"، بأن الثالوث النووي لدى روسيا أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر.

وأكد على عدم وجود أية ضرورة بتاتا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية، إذا كان الأمر يتعلق بوجود الدولة الروسية، ويتعلق بإلحاق الضرر بسيادة البلاد واستقلالها.

المصدر: نوفوستي

 

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