البرلمان الفرنسي يؤيد بأغلبية كبيرة الاتفاقية الأمنية الثنائية مع كييف

أيد البرلمان الفرنسي مساء يوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على الاتفاقية الأمنية الموقعة مع أوكرانيا خلال تصويت غير ملزم.

وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا يائيل برون بيفيه أن "العدد الإجمالي للنواب هو 572، والعدد الإجمالي للمصوتين 471، والأغلبية المطلقة 236، وقد وافق النواب على الاتفاقية، بأغلبية 372 صوتا مقابل 99 صوتا ضده، فيما امتنع 101 نائبا عن التصويت".

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ووقعت فرنسا وأوكرانيا في الـ16 من فبراير 2024 اتفاقية حول الضمانات الأمنية لكييف تشمل تقديم ما قيمته 3 مليارات يورو مساعدات لكييف.

وناقش أعضاء البرلمان استراتيجية المساعدات الفرنسية لأوكرانيا وصوتوا، بطريقة غير ملزمة، على الاتفاقية الأمنية الثنائية الموقعة مع كييف.

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وبينما امتنع نواب حزب التجمع الوطني البالغ عددهم 88 نائبا عن التصويت، انتقد بعض النواب بشكل خاص تصريحات الرئيس ماكرون الأخيرة المثيرة للجدل.

ومن المقرر أن يتم مناقشة الاتفاقية في مجلس الشيوخ الفرنسي الغرفة العليا في البرلمان يوم الأربعاء.

وأثيرت نهاية الشهر الماضي مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما حذرت المعارضة الفرنسية ماكرون من تجاوز الخطوط الحمراء والتورط في صراع مع روسيا.

كما أكد زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، أن ماكرون الذي يعد بتزويد أوكرانيا بإمدادات جديدة من الأسلحة مستعد لتفكيك وتحطيم جيشه بالكامل.

المصدر: RT