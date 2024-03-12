أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن تقرير قدمه ممثلو المخابرات إلى مجلس الشيوخ أنها وصفت الوضع في أوكرانيا بأنه وصل إلى طريق مسدود، مما تسبب بتحول الصراع لصالح روسيا.

وقالت الوكالة: "هذا الطريق المسدود يصب في صالح المزايا العسكرية الاستراتيجية لروسيا ويحول الوضع بشكل متزايد لصالح موسكو".

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وأشارت إلى أن القوات الروسية تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة على خط المواجهة، كما استفادت من الوضع غير المستقر فيما يتعلق باحتمال تقديم مساعدة عسكرية لكييف من واشنطن.

وأكد المستشار السابق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن استقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قد تشير إلى انسحاب وشيك للولايات المتحدة من أوكرانيا.

وأكد أن روسيا أصبحت الآن أعتى قوة عسكرية في أوروبا، وبالتالي ليس لدى البيت الأبيض أي فرصة للفوز عليها.

المصدر: نوفوستي