ساليفان يجدد رفض الولايات المتحدة إرسال قواتها إلى أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال رافضة لفكرة إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

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وأضاف ساليفان في حديث للصحفيين "إن الولايات المتحدة لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، وقواتنا لن تطأ أرض أوكرانيا".

وشدد قائلا: "لا ننوي إرسالها ولا نخطط للقيام بذلك".

وأعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق أنه لا يؤيد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، إن المرحلة الحالية تعتبر أن الوقت المناسب لبحث مسألة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي وشككت بنجاعتها، كما حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى أكبر صراع بري تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها انتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن إرسال قوات "الناتو" إلى كييف سيثير صراعا مباشرا بين الحلف وروسيا ويؤدي إلى تصعيد الوضع.

المصدر: نوفوستي