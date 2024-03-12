الخارجية الروسية تستدعي سفير سويسرا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير السويسري لدى موسكو إلى مبنى وزارة الخارجية وسلمته احتجاجا بعد إعلان البرلمان السويسري عن بدء إعداد آلية لمصادرة الأصول الروسية.

وأخبرت الخارجية الروسية سفير سويسرا عن مسعى برن فيما يتعلق بقرارها الشروع في مصادرة أصول الدولة التابعة لروسيا الاتحادية.

وذكرت له أن "موسكو سترد حتما في حال تمت مصادرة الممتلكات الروسية"، وقالت له إن الاعتداء والتطاول على الأصول الروسية سيكون بمثابة عملية سرقة على مستوى الدولة.

وقبل أيام، صرح السفير الروسي لدى برن، سيرغي غارمونين، بأن مصادرة سويسرا للأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا، تعتبر "سرقة" وستضر بسمعة سويسرا عالميا.

يذكر أن مجلس الولايات السويسري صوت، يوم الخميس، إلى جانب قرار استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في البلاد بقيمة نحو 8.5 مليار دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا انضمت منذ فبراير 2022 إلى سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

يتبع..