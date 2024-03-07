السفير الروسي لدى برن: مصادرة الأصول الروسية المجمدة في سويسرا ستضر بسمعتها

صرح السفير الروسي لدى برن، سيرغي غارمونين، بأن مصادرة سويسرا للأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا، تعتبر "سرقة" وستضر بسمعة سويسرا عالميا.

وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الخميس: "في الوقت الراهن ندرس قرار مجلس الولايات (المجلس الأعلى في البرلمان السويسري). وفي أي حال من الأحوال نعتبر أي مصادرة للأصول السيادية لروسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى، غير شرعية".

وتابع قائلا إن "هذا القرار سيضر في حال تنفيذه بالسلامة القانونية للمنظومة المالية الدولية، وكذلك بسمعة سويسرا كدولة القانون ومركز مالي موثوق به".

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وأشار غارمونين إلى أن القيادة الروسية كانت قد أكدت مرارا أنها تعتبر مثل هذه الخطوات "سرقة بحتة".

يذكر أن مجلس الولايات السويسري صوت، يوم الخميس، إلى جانب قرار استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في البلاد بقيمة نحو 8.5 مليار دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا انضمت منذ فبراير 2022 إلى سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي