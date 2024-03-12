سفن حربية روسية تشارك في مناورات بحرية دولية بمشاركة سفن حربية إيرانية وصينية

باشر الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعان لأسطول المحيط الهادئ الروسي بالتنفيذ العملي لتدريبات بحرية دولية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية والصينية.

وتجري التدريبات الحربية البحرية "حزام الأمن البحري - 2024"، في خليج عمان في بحر العرب، وهدفها الرئيسي هو ضمان سلامة النشاطات الاقتصادية البحرية.

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وستقوم السفن الحربية للدول الثلاث خلال هذه التدريبات، بإجراء مناورات مشتركة وإطلاق النار على أهداف سطحية وجوية، كما ستتدرب على عناصر تحرير سفينة استولى عليها القراصنة.

وبشكل إجمالي، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للقوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية. كما تستخدم مروحيات القوات البحرية خلال ذلك على نطاق واسع.

وتقام هذه التدريبات البحرية الدولية للمرة السادسة. وأقيمت لأول مرة في مياه بحر العرب بالمحيط الهندي عام 2018.

وتشارك سفن القوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية، في هذه التدريبات بشكل مستمر. وفي العام الماضي، شاركت في المناورات المذكورة الفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف "، وهي أول سفينة في العالم تحمل على متنها صواريخ فرط صوتية.

ولأول مرة، سيشارك ممثلون عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب إفريقيا، في التدريبات كمراقبين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية