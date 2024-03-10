الطراد الروسي "فارياغ" يصد "غارة جوية" في بحر العرب

أفادت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن سفينة القيادة في هذا الأسطول، الطراد الصاروخي "فارياغ"، تصدى لهجوم شنته طائرات مقاتلة لعدو مفترض خلال التدريبات في بحر العرب.

وجاء في بيان القيادة: "تدربت السفينة الرائدة لأسطول المحيط الهادئ، الطراد الصاروخي فارياغ، على التصدي لغارة جوية شنتها مقاتلات العدو المفترض في بحر العرب. وبحسب خطة التمرين اكتشف الطراد الصاروخي أثناء عبوره البحر أهدافا جوية حددها الرادار كطائرات عسكرية تابعة للعدو المفترض. وعلى الفور تم إعلان الجاهزية القتالية بين أطقم مدفعية الدفاع الجوي الموجودة على الطراد. ولمنع المقاتلات المعادية من تنفيذ القصف، تم ضربها بمدافع AK-130 ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات Osa-MA".

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وخلال التمرين، تم تحقيق إصابات مباشرة بواسطة الضربات المدفعية والصاروخية، وتدمير "المقاتلات المعادية". وتمت محاكاة كافة الأهداف بشكل إلكتروني.

وأشار البيان إلى أن الطراد الصاروخي "فارياغ"، يواصل تنفيذ المهام المكلف بها في إطار رحلته البحرية الطويلة.

المصدر: نوفوستي