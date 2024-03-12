"مهرج مهزوم".. مادورو يرد بحدة على إهانة زيلينسكي لبابا الفاتيكان

اعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي أهان البابا فرنسيس، يشبه "المهرج المهزوم المضر بشعبه" خوان غوايدو، وأيد دعوة البابا لبدء مفاوضات السلام.

وقال الرئيس الفنزويلي في برنامجه التلفزيوني "مع مادورو +" الاثنين: "بدأ زيلينسكي في التحدث بشكل سيء، وإهانة البابا.. يبدو لي أنه يشبه تماما ذلك المهرج الفظ والمهزوم (الزعيم السابق للمعارضة الفنزويلية خوان) غوايدو، كما أنه على نفس درجة الإضرار بشعبه".

وتابع مادورو: "البابا فرنسيس على حق، ونحن من فنزويلا ندعم بقوة وإخلاص (هذا) الكلام والدعوة للسلام في أوكرانيا".

في وقت سابق، قال البابا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية RSI، إنه في الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة "لرفع الراية البيضاء" والموافقة على المفاوضات.

تصريحات البابا هذه نظر إليها البعض على أنها دعوة لاستسلام كييف، وانتقدها وزيرا خارجية أوكرانيا وألمانيا، وفلاديمير زيلينسكي نفسه، الذي رفض ما وصفه بـ"الوساطة الافتراضية من بعد ألفين و500 كيلومتر".

وأضاف مادورو أن "البابا فرنسيس يعلم أن قضية أوكرانيا برمتها كانت بمثابة استفزاز كبير وأن الوقت قد حان لإجراء مفاوضات السلام".

وفي وقت لاحق أوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس لم يقصد استسلام أوكرانيا عندما تحدث عن رفع الراية البيضاء.

وقال: "استخدم البابا رمز الراية البيضاء، الذي اقترحه المحاور، للدلالة على وقف الأعمال القتالية، والهدنة التي يتم التوصل إليها بالتفاوض.. قال البابا بوضوح: المفاوضات ليست استسلاما أبدا".

المصدر: "نوفوستي"