أفادت صحيفة NV.ua بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انتقد البابا فرانسيس بعد دعوته كييف لرفع العلم الأبيض.

وشكر زيلينسكي في رسالته المسائية بالفيديو، القساوسة الأوكرانيين لدعمهم العسكريين "بالصلاة والمحادثة والعمل".

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وأضاف: "هذه هي الكنيسة، مع الناس، وليس على بعد ألفين و500 كيلومتر في مكان ما هناك تقوم بوساطة افتراضية".

وقال البابا فرنسيس السبت الماضي إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.

كما رد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على دعوة البابا فرانسيس، قائلا إن "علمنا أصفر وأزرق. ولن نرفع أي أعلام أخرى أبدا".

وأعلنت روسيا مرات كثيرة، أنها مستعدة للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي.

المصدر: نوفوستي