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بيربوك تستهجن حديث البابا فرنسيس عن "الراية البيضاء" الأوكرانية

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بيربوك تستهجن حديث البابا فرنسيس عن
Globallookpress
وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك
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أعربت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك عن استغرابها تصريح البابا فرنسيس بأنه "يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء" والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وأوضحت بيربوك لقناة ARD التلفزيونية قائلة: "أنا لا أفهم ذلك، أنا حقا لا أفهمه".

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وأضافت: "نحن بحاجة إلى الشجاعة لنكون إلى جانب أوكرانيا، وللقيام بأي شيء حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها"، على حد تعبير بيربوك.

يشار إلى أنه بعد تصريح البابا، أكد رئيس الدائرة الصحفية للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، أن البابا، في حديثه عن "الراية البيضاء"، كان يعني حصرا الرغبة في تحقيق سلام عادل.

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن البابا فرنسيس عند حديثه لهيئة التلفزيون والإذاعة السويسرية RSI، عن رفع أوكرانيا للراية البيضاء، كان يعبر عن تأييده للمفاوضات.

وأضاف: "حسب فهمي للموضوع، كان هناك سياق أوسع في تصريحات البابا. لكن بشكل عام، الفكرة التي تحدث عنها، بالطبع، مفهومة تماما - لقد تحدث لصالح المفاوضات. وكما تعلمون تحدث الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة عن استعدادنا وانفتاحنا لحل كافة المشاكل من خلال المفاوضات، وهذا هو المسار المفضل".

المصدر: نوفوستي + تاس

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