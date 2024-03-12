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حزب مادورو يختاره مرشحا لولاية رئاسية ثالثة

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حزب مادورو يختاره مرشحا لولاية رئاسية ثالثة
Globallookpress IMAGO/Frederico Brasil
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن المسؤول الرفيع في الحزب الحاكم الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أنه تم اختيار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 يوليو.

وخلص تصويت للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا لاختيار مادورو مرشحه الرئاسي، وفق كابيلو الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

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وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الأسبوع الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يوليو.

وجاء ذلك عقب توصل الحكومة والمعارضة في أكتوبر في محادثات في باربادوس لاتفاق نص على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

ونص اتفاق باربادوس أيضا على تمكين المعارضين "الطامحين للترشح" من الطعن في قرارات قضائية قضت بعدم أهليتهم.

وإثر الاتفاق خففت الولايات المتحدة بعضا من عقوباتها المفروضة على الدولة الغنية بالنفط والواقعة في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون الأمريكية باستئناف استخراج محدود للنفط الخام إضافة إلى تبادل سجناء بين الطرفين.

المصدر: ا ف ب

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