 
مباشر

فنزويلا: نرفض الابتزاز والتدخل في شؤوننا الداخلية من قبل واشنطن

أخبار العالم

فنزويلا: نرفض الابتزاز والتدخل في شؤوننا الداخلية من قبل واشنطن
Legion-Media Imago_v1
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvv5

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس ترفض "الابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية" من قبل الولايات المتحدة التي هددت بإعادة فرض عقوبات على فنزويلا.

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن فنزويلا "ترفض المحاولات الأخيرة للابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية من قبل الحكومة الأمريكية التي توجه إنذارا إلى المجتمع الفنزويلي بأسره وتسعى لتحقيق انقلاب من خلال الإجبار والتهديدات".

واتهمت الخارجية الفنزويلية واشنطن كذلك بالسعي إلى "تجاهل مؤسسات الجمهورية وزعزعة استقرار اقتصاد فنزويلا ورخاء الشعب".

إقرأ المزيد
"بلومبيرغ": الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد فنزويلا

وأكدت أن "فنزويلا لن ترضخ للابتزاز، وستواصل مؤسساتها بالالتزام بالقوانين والدستور"، وأنها "ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمواصلة النهج الرامي إلى النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".

وكانت الإدارة الأمريكية قد هددت بإعادة فرض العقوبات على فنزويلا، التي تم رفعها بعد الاتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في باربادوس بشأن إجراء "انتخابات حرة وشفافة".

واتهمت واشنطن الحكومة الفنزويلية بانتهاك الاتفاق المذكور في أعقاب قرار المحكمة العليا الفنزويلية الذي يمنع مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا