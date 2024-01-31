فنزويلا: نرفض الابتزاز والتدخل في شؤوننا الداخلية من قبل واشنطن

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس ترفض "الابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية" من قبل الولايات المتحدة التي هددت بإعادة فرض عقوبات على فنزويلا.

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن فنزويلا "ترفض المحاولات الأخيرة للابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية من قبل الحكومة الأمريكية التي توجه إنذارا إلى المجتمع الفنزويلي بأسره وتسعى لتحقيق انقلاب من خلال الإجبار والتهديدات".

واتهمت الخارجية الفنزويلية واشنطن كذلك بالسعي إلى "تجاهل مؤسسات الجمهورية وزعزعة استقرار اقتصاد فنزويلا ورخاء الشعب".

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وأكدت أن "فنزويلا لن ترضخ للابتزاز، وستواصل مؤسساتها بالالتزام بالقوانين والدستور"، وأنها "ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمواصلة النهج الرامي إلى النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".

وكانت الإدارة الأمريكية قد هددت بإعادة فرض العقوبات على فنزويلا، التي تم رفعها بعد الاتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في باربادوس بشأن إجراء "انتخابات حرة وشفافة".

واتهمت واشنطن الحكومة الفنزويلية بانتهاك الاتفاق المذكور في أعقاب قرار المحكمة العليا الفنزويلية الذي يمنع مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

المصدر: تاس