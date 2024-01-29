"بلومبيرغ": الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد فنزويلا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض العقوبات ضد كاراكاس بعد حكم المحكمة العليا الفنزويلية بحرمان زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من العمل السياسي.

وقالت الوكالة إن السلطات الأمريكية تخطط للتخلي عن تعليق الإجراءات التقييدية ضد كراكاس، والذي من المتوقع أن يستمر حتى أبريل، إذا لم يُسمح لماتشادو بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات إضافية على فنزويلا أيضا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في وقت سابق عن "قلق واشنطن العميق" بعد إصدار كراكاس مذكرات اعتقال بحق 33 مواطنا يمثلون "المعارضة الديمقراطية" بتهمة التآمر ضد الرئيس مادورو.

وتصر الولايات المتحدة على أن يحدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024 وإقرار حقوق "جميع المرشحين السياسيين".

المصدر: تاس