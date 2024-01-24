واشنطن تحذر فنزويلا من عواقب الاعتقالات بتهمة التآمر ضد مادورو

أعرب متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عن "قلق واشنطن العميق" بعد إصدار كراكاس مذكرات اعتقال بحق 33 مواطنا يمثلون "المعارضة الديمقراطية" بتهمة التآمر ضد الرئيس مادورو.

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وأضاف: "ندعو لوقف المضايقات ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك الهجمات على مكاتب الحملات الانتخابية وكل المحاولات الهادفة إلى خنق التطلعات الديمقراطية للشعب الفنزويلي من خلال التخويف والإكراه... ستؤدي الأعمال التي تتعارض مع روح ونص اتفاق بربادوس إلى عواقب وخيمة".

وتصر الولايات المتحدة على أن يحدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024 وإقرار حقوق "جميع المرشحين السياسيين".

وفي وقت سابق قال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن المخابرات الفنزويلية بالتعاون مع النيابة العامة كشفت وأحبطت 5 هجمات إرهابية ومؤامرات مترابطة كانت تهدف إلى اغتيال كبار المسؤولين وتجنيد مخبرين في هيئات الأمن وجمع معلومات عن العسكريين.

ووفقا للتحقيق فإن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تخطط لاغتيال عدد من كبار السياسيين الفنزويليين، بمن فيهم رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي