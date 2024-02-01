مادورو يرفض اتهامات واشنطن له بانتهاك الاتفاق مع المعارضة

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهامات الولايات المتحدة لحكومته بانتهاك الاتفاق مع المعارضة بشأن إجراء انتخابات رئاسية "حرة وشفافة" في عام 2024.

وقال مادورو في كلمة أمام المحكمة العليا الفنزويلية، يوم الأربعاء، إن "قرارات القضاء الفنزويلي بشأن منع الأشخاص الذين انتهكوا القوانين ودستور البلاد من المشاركة في الانتخابات لم تكن مفاجئة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف أن "العقوبات والعنف عاجزان عن الانتصار علينا، الانتصار على كل فنزويلا لأنها مستعدة للعمل والمضي قدما إلى الأمام والنضال".

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واتهم مادورو المعارضة بأنها "تهدد الشعب الفنزويلي بإحباط العملية الانتخابية في عام 2024"، محذرا اياها من "ارتكاب الخطأ".

وأكد مادورو عزمه على مواصلة الحوار مع المعارضة والولايات المتحدة، معتبرا ذلك "الطريق الوحيد إلى السلام".

وكانت الإدارة الأمريكية قد هددت بإعادة فرض العقوبات على فنزويلا، التي تم رفعها بعد الاتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في باربادوس بشأن إجراء "انتخابات حرة وشفافة".

واتهمت واشنطن الحكومة الفنزويلية بانتهاك الاتفاق المذكور في أعقاب قرار المحكمة العليا الفنزويلية الذي يمنع مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

المصدر: تاس