مادورو يتحدث عن تدخل عسكري أمريكي وشيك في فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بأنها تعتزم إثارة موجة من العنف والتدخل عسكريا في فنزويلا.

وقال مادورو أمام تجمع حاشد بوسط كاراكاس، يوم الخميس: "أمس جرى الحديث في أحد البرامج الإذاعية عن موجة عنف في فنزويلا في الأيام القريبة وعن أن فنزويلا قد خرجت عن السيطرة وبدأت تنقسم إلى خمس جمهوريات مستقلة".

وتابع قائلا إن "منظمة الدول الأمريكية قد بدأت بالتحضير لتطبيق معاهدة المساعدة المشتركة بين الدول الأمريكية، وسيكون على قوات الرد السريع ومشاة البحرية أن تكون على استعداد للتدخل في فنزويلا".

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وأضاف الرئيس الفنزويلي: "ونحن نقول لا للتدخل الأمريكي في بلادنا"، مشيرا إلى أن "جميع الحكومات التي تقف ضد الإمبريالية تتعرض للهجمات دائما".

وأكد أن فنزويلا "ستحمي نفسها وستجعل الآخرين يحترمونها".

ويأتي ذلك على خلفية إعادة فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا، حيث اعتبرت واشنطن أن حكومة نيكولاس مادورو انتهكت الاتفاقية التي وقعتها مع المعارضة في باربادوس بشأن شفافية الانتخابات الرئاسية، من خلال منعها مرشحة معارضة بارزة من المشاركة في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى هذا العام.

المصدر: تاس