أردوغان يهنئ رئيس الإمارات بشهر رمضان ويوجه له دعوة رسمية لزيارة تركيا

قالت الرئاسة التركية في بيان يوم الاثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان، هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة شهر رمضان.

وأضافت الرئاسة أن أردوغان وجه دعوة رسمية للرئيس الإماراتي لزيارة تركيا.

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وفي فبراير زار أردوغان الإمارات وشارك كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره التركي على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي.

وخلال المباحثات على هامش القمة حينها، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون.

وأكد آل نهيان على أن العلاقات الإماراتية التركية شهدت تطورا كبيرا ونوعيا خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات.

من جهته أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لاستضافة تركيا كضيف شرف في القمة التي تجري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

المصدر: RT