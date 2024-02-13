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أردوغان: نهدف لتبادل تجاري بقيمة 50 مليار دولار مع الإمارات

مال وأعمال

أردوغان: نهدف لتبادل تجاري بقيمة 50 مليار دولار مع الإمارات
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حجم التجارة بين تركيا والإمارات تجاوز مستوى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادته ليتجاوز 50 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، ممثلي شركات الاستثمار العالمية في دبي، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر أردوغان خلال اللقاء، أن نحو 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حاليا، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز مستوى 20 مليار دولار.

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ودعا أردوغان الشركات الإماراتية للاستثمار في تركيا، لافتا إلى أن الهدف في الفترة المقبلة هو تجاوز مستوى 50 مليار دولار في التبادل التجاري.​​​​​​​

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وسفير تركيا لدى أبوظبي تورغاي تونجر، والقنصل التركي في دبي أونور شايلان وغيرهم من المعنيين.​​​​​​​

المصدر: الأناضول

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