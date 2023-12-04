تركيا تتوقع أن يتجاوز تبادلها التجاري مع السعودية في 2023 رقم العام الماضي

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اقتراب حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية من 6.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الجاري.

جاء ذلك أمس الأحد خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين تركيا والسعودية للأعمال والاستثمار، الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في اسطنبول.

وهنأ بولات المملكة بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2030، مشيرا أن تركيا دعمت السعودية بقوة خلال التصويت.

ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع 41 بالمئة عام 2022، ليبلغ 6.5 مليارات دولار، وأضاف: "التجارة المتبادلة بيننا خلال الأشهر الـ 11 من العام الجاري، اقتربت من 6.2 مليار دولار. سنتجاوز بأريحية إن شاء الله رقم العام الماضي".

إقرأ المزيد

وتظهر بيانات تركية وسعودية متطابقة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، صعودا من 3.7 مليارات في 2021.

وأوضح بولات، أن الهدف الاستراتيجي للبلدين يتمثل في الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و30 مليار دولار على المدى الطويل.

وتابع: "تتمتع تركيا والسعودية بإمكانيات قوية للغاية في مجال التعاون التجاري والاستثماري، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك إبرام اتفاقية تجارة حرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار بولات، إلى أن "شركات المقاولة التركية تعهدت حتى اليوم 400 مشروع، بقيمة 28 مليار دولار في السعودية".

ونوه إلى وجود "ألف و400 شركة سعودية تم تأسيسها في تركيا وتستفيد من الفرص الاستثمارية".

وتطرق الوزير إلى لقائه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، في المملكة، مؤكدا أنهم أحرزوا "تقدما كبيرا في نقطة إنهاء المشكلات بين البلدين".

المصدر: "الأناضول"