الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره التركي في دبي

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي.

وخلال المباحثات على هامش القمة بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون.

كما أكد آل نهيان، على أن العلاقات الإماراتية التركية شهدت تطورا كبيرا ونوعيا خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات.

من جهته أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لاستضافة تركيا كضيف شرف في القمة تجري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، كما قدم تعازيه إلى رئيس دولة الإمارات، في أربعة جنود إماراتيين لقوا حتفهم في الصومال خلال قيامهم بتدريب القوات الصومالية.



المصدر: رابتلي