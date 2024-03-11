الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 100 مليون دولار للمساعدات العسكرية لتايوان في 2025

أظهر مشروع الميزانية الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية المقبلة، أن الإدارة الأمريكية تعتزم تخصيص 100 مليون دولار في العام المالي 2025 لتقديم المساعدة العسكرية لتايوان.

وجاء في مشروع القرار أن الفرع التنفيذي للحكومة يعتزم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2025 لإنشاء "منطقة محيط هندي ومحيط هادئ أكثر حرية وانفتاحا وأمانا وترابطا وتدعم التحالفات والشراكات الأمريكية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن ذلك "يشمل 2.1 مليار دولار من المساعدات الخارجية المقدمة على أساس ثنائي وإقليمي، بما في ذلك 100 مليون دولار لطلب منفصل للمساعدات العسكرية لتايوان".

وأصدر البيت الأبيض مشروع القرار، وأرسله إلى الكونغرس الأمريكي للنظر فيه.

حذرت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، من أن محاولات تايوان لتحقيق الاستقلال بمساعدة وأسلحة أمريكية ستخلق خطرا عسكريا في منطقة مضيق تايوان.

المصدر: تاس