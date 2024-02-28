بكين: محاولات تايوان لنيل الاستقلال تشكل خطرا عسكريا

حذرت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، من أن محاولات تايبيه لتحقيق الاستقلال بمساعدة وأسلحة أمريكية ستخلق خطرا عسكريا في منطقة مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لمعدات اتصالات لتايوان بقيمة 75 مليون دولار.

وقالت تشو خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان، وهذا الموقف ثابت وواضح".

وأضافت المتحدثة الصينية أن حكومنها تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان.

وقالت "إن محاولات حكومة الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني لتحقيق الاستقلال من خلال الاعتماد على الولايات المتحدة ومن خلال السلاح لا يمكن إلا أن تؤدي إلى ظهور خطر عسكري في منطقة مضيق تايوان، وتعريض المواطنين التايوانيين للخطر".

المصدر: "نوفوستي"