مسؤول صيني: تايوان قد تتحول من بيدق أمريكي إلى ضحية في أي لحظة

حذر المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان تشين بينهوا، من أن تايوان يمكن أن تتحول من بيدق أمريكي إلى ضحية في أي لحظة.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في معرض تعليق تشين على تصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي قال في حديث لقناة "فوكس نيوز" قبل أيام، في إشارة إلى صناعة شبه الموصلات في تايوان، إن تلك البلاد "استولت على كل أعمالنا" و"كان يجب أن نوقفهم".

وقال تشين إن الأمريكيين "يلتزمون دائما بمبدأ "الولايات المتحدة أولا"، حتى يمكن أن تحول تايوان من بيدق إلى ضحية في أي وقت".

وتعد تايوان واحدة من أكبر منتجي أشباه الموصلات في العالم، والتي تستخدم في مختلف المجالات، من تصنيع السيارات والهواتف الذكية إلى المعدات العسكرية. وتعتبر شركة TSMC التايوانية أكبر شركة مصنعة لرقائق الموصلات في العالم.

المصدر: "نوفوستي"