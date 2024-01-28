ما مصير تايوان إذا فاز ترامب؟

بعد تصريح دونالد ترامب الأخيربشأن تايوان، يبدو أن السياسة الخارجية الأمريكية يمكن أن تغير مسارها بشكل كبير. دني روي - ناشيونال إنترست

في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز في 21 يناير، رفض ترامب تحديد ما إذا كان سيأمر القوات الأمريكية بالتدخل إذا قررت الصين ضم تايوان. وبعد أن أثار المحاور موضوع تايوان، قال ترامب: لقد استولت تايوان على كل أعمالنا في مجال الرقائق. كان يجب أن نوقفهم.

يدّعي بعض المراقبين، مثل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، إم والت، بأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين لن تتغير بغض النظر عن نتائج الانتخابات في نوفمبر. ويرى أن الولايات المتحدة ترى في الصين منافسا حادا سواء في عهد ترامب أو في عهد الإدارة الحالية. لكن نهج ترامب يدعو إلى الشك في هذا الادّعاء.

إن أساليب ترامب تجاه الصين وتايوان تعتبر غير معتادة في مجتمع صنع السياسات، ومن شأنها أن تجعل السياسة الأمريكية تتجه نحو اتجاه مختلف إلى حد كبير عن النهج الذي من المرجح أن يتبعه أي من منافسي ترامب الرئيسيين، الرئيس جو بايدن أو المنافس الجمهوري البديل نيكي هيلي.

لا يهتم ترامب بتعزيز نظام دولي ليبرالي. لقد كان يركز دائما على نحو غير مبرر على العجز التجاري مع الصين، ولم يتحدث كثيرا عن المنافسة الجيواستراتيجية بين الصين وأميركا.

في يناير 2020، قال ترامب إنه و"صديقه العزيز جدًا" شي جين بينغ "يصححان أخطاء الماضي ويقدمان مستقبلًا من العدالة الاقتصادية والأمن للعمال الأمريكيين والمزارعين والعائلات." ومن الواضح أن ترامب معجب بالزعيم شي جين بينج شخصيا وبأساليب حكمه. وخلال حملته الانتخابية لولاية أخرى كرئيس، قال ترامب إن شي "على أعلى مستوى" و"رائع"، مضيفا بفخر أن "علاقتنا كانت رائعة".

يحتقر ترامب تحالفات أمريكا، ويرى الحلفاء مستفيدين بالمجان، وينظر إلى واشنطن باعتبارها دولة مغفلة تدفع تكاليف الدفاع للدول الغنية بالقدر الكافي للدفاع عن نفسها. ويشير نهج ترامب إلى أنه يقيس قيمة التحالفات فقط من حيث الربح والخسارة المالية، دون النظر إلى الفوائد الأمنية غير المباشرة لتعزيز القيادة الأمريكية في المنطقة.

ولهذا فإن مصير تايوان المؤسف هو أنها ستكون دائماً عرضة للمساومة من قبل الولايات المتحدة. وقد يكون هذا الخطر في ازدياد. ومن هذا المنطلق، فإن على ساسة الحزب الجمهوري، الذين يصفون أنفسهم بأنهم من الصقور في الصين، أن يراجعوا حساباتهم.

المصدر: ناشيونال إنترست

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