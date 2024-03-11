 
مباشر

الكرملين يعلق على تقارير حول احتمال شن ضربة نووية روسية على أوكرانيا

أخبار العالم

الكرملين يعلق على تقارير حول احتمال شن ضربة نووية روسية على أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4ym

وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير التي زعمت أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، بأنها مجرد "تكهنات" في وسائل الإعلام الغربية لا تستحق التعليق.

إقرأ المزيد
"سي إن إن": الولايات المتحدة كانت ترجح استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا نهاية عام 2022

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب للتعليق على تقارير حول احتمال توجيه روسيا ضربة نووية لأوكرانيا في العام 2022: "هذا ضرب من التكهنات التي تنشر في الصحف المختلفة. لا أعتقد أنه يحتاج إلى أي تعليق".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الرئاسية الأميركية، أن سلطات البلاد في نهاية عام 2022، بناء على نصيحة من أجهزة المخابرات الغربية، استعدت بعناية لتهديد موسكو باستخدام الأسلحة النووية.

ومع ذلك، أكدت القناة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها لم تعثر على معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن روسيا تتخذ خطوات لحشد القوات النووية لشن مثل هذا الهجوم.

وكان بيسكوف أشار في وقت سابق إلى أن الزعماء الغربيين "يمارسون" الخطاب النووي يوميا، وأن روسيا لا تريد المشاركة في ذلك. كما ذكّر بيسكوف بأن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقا لأحكام عقيدتها النووية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا