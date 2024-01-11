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مدفيديف يبين متى تستخدم روسيا السلاح النووي

أخبار روسيا

مدفيديف يبين متى تستخدم روسيا السلاح النووي
Legion-Media
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن استهداف منصات إطلاق الصواريخ الروسية باستخدام صواريخ غربية تعتبر دافعا لاستخدام الأسلحة النووية ضد الدولة المعادية.

وكتب مدفيديف على "تلغرام" أن "بعض العسكريين الحمقى اتفقوا على أن أفضل طريقة لمحاربة روسيا يمكن أن تكون بتدمير منصات إطلاق الصواريخ في جميع أنحاء روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى".

وأضاف، "ماذا يعني ذلك؟ إنه شيء وحيد فقط، وهو أنهم يخاطرون بالوقوع تحت طائلة البند "19" من عقيدة الدولة الروسية للردع النووي، وينص على جواز الردع النووي في حال العدوان على روسيا الاتحادية باستخدام أسلحة تقليدية، تهدد وجود الدولة".

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وتابع قائلا: "في هذه الحالة الردع لا يقتصر على حق الدفاع عن النفس، وإنما يعطي أساسا مباشرا وواضحا لاستخدام الأسلحة النووية ضد المعتدي".

وحذر من أنه "على جميع ورثة هتلر وموسوليني وبيتان، والآخرين في أوروبا الحالية، الداعمين للنازية في كييف، أن يتذكروا ذلك".

المصدر: ريا نوفوستي

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