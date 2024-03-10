موقع "دونباس إنسايدر": إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا سيشعل حربا عالمية ثالثة

أكدت رئيسة تحرير موقع "دونباس إنسايدر" كريستيل نيان أن تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال تنفيذه سيؤدي إلى صراع بين روسيا و"الناتو" وحرب عالمية.

وقالت نيان: "من الواضح أن مثل هذه التصريحات، إذا تم تطبيقها، ستؤدي حتما إلى صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"، وبالتالي إلى حرب عالمية ثالثة. ولكن في هذه الحالة، فإن التفاوت في الأسلحة والوسائل سوف يصل إلى حد اضطرار روسيا إلى توجيه ضربة نووية أولى إلى دول حلف "الناتو" المعنية. حيث سيكون من المستحيل مواجهتها في إطار العملية العسكرية الخاصة".

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واعتبرت أن السبب في مثل هذه التصريحات الصادمة والعدائية هو الدوافع الشخصية لماكرون.

وتابعت: "ماكرون هو المبادر بفكرة التدخل الغربي لأنه يريد استعادة مكانته بعد الإذلال الذي تعرض له في معرض زراعي حيث أطلق عليه المزارعون صيحات الاستهجان. لذا يريد أن يظهر كرجل قوي بعد هروبه من غضب حشد من الناس في معرض زراعي".

واعتبرت أن بقية القادة الأوروبيين، باستثناء ماكرون، يدركون المخاطر ولن يرسلوا جيوشهم رسميا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي