ألمانيا.. سائق مسن متهور يدهس سيدة بلجيكية وطفلها ويودي بحياتهما

أفادت الشرطة الألمانية الأحد بأن رجلا ثمانينيا صدم زائرة بلجيكية رفقة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بسيارته في برلين، ما أسفر عن موت الأم وطفلها.

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ووفقا للشرطة كان السائق البالغ من العمر 83 عاما يقود سيارته بسرعة جنونية وقت الحادث الذي وقع قرب ساحة بوتسدام بوسط برلين، ونتيجة لذلك صدم السيدة وطفلها بقوة كبيرة.

وأوضحت الشرطة أن الأم البالغة من العمر 41 عاما لقيت حتفها في المشفى حيث تم نقلها بعد إصابتها في الحادث يوم السبت، فيما توفي طلفها مساء نفس اليوم عقب خضوعه لجراحة طارئة.

وقال المتحدث باسم فرقة إطفاء برلين جيمس كلاين، إن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها الطريق مع طفلها.

وبحسب الشرطة، فقد تم نقل السائق إلى المشفى حيث تلقى العلاج في عيادة خارجية تابعة للمشفى، وتعمل الشرطة على مواصلة التحقيق في الحادثة.

المصدر: أ ب