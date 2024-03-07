الشرطة الكندية: مقتل 6 أشخاص في حادث طعن جماعي بأوتاوا واعتقال طالب

أعلنت الشرطة الكندية يوم الخميس، مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال في حادث طعن جماعي بالعاصمة أوتاوا، مؤكدة اعتقال متهم من سريلانكا يبلغ من العمر 19عاما.

وقالت الشرطة الكندية إن طالبا من سريلانكا يبلغ من العمر 19 عاما متهم بطعن وقتل ستة أشخاص كان يقيم معهم، من بينهم أربعة أطفال من عائلة سريلانكية.

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وأكدت أنها ألقت القبض على المتهم، حيث قال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما استخدم "سلاحا حادا" أو "أداة تشبه السكين" في الواقعة.

AP

وأضاف ستابس أن المتوفين هم سريلانكيون جاؤوا مؤخرا إلى كندا ومن بينهم أم تبلغ من العمر 35 عاما، وابن يبلغ من العمر 7 سنوات، وابنة تبلغ من العمر 4 سنوات، وابنة تبلغ من العمر عامين، وطفلة تبلغ من العمر شهرين ونصف الشهر، بالإضافة إلى أحد المعارف ويبلغ من العمر 40 عاما.

AP

وأوضح أن الضحية السابعة، الزوج، موجود في المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياته.

المصدر: "أ ب"