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تحذير فرنسي من نشوب حرب عالمية بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

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تحذير فرنسي من نشوب حرب عالمية بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا
Legion-Media
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قال عضو مجلس الدولة الفرنسي والناشط الحقوقي أرنو كلارسفلد، إن رفض دول الاتحاد الأوروبي البحث عن حل وسط للصراع في أوكرانيا يمكن أن يجر العالم إلى اندلاع حرب كبرى في القارة.

وذكر عضو مجلس الدولة الفرنسي عبر حسابه على منصة "إكس": "رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البحث عن حل وسط وعدم السعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية في القارة".

وحمل عضو مجلس الدولة الفرنسي الاتحاد الأوروبي مسؤولية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى "إحجام بروكسل البحث عن حل وسط في إطار هذه الأزمة".

وشدد كلارسفلد على أنه "بهذه الطريقة، يزيد الاتحاد الأوروبي من خطر نشوب صراع عالمي مما يهدد بكارثة لقارتنا".

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هذا ووصف أرنو كلارسفلد، في وقت سابق، صمت الدول الأوروبية حيال هدم الصروح السوفيتية، التي تجسد النصر على النازية في أوكرانيا بـ"السلوك المتناقض". مشيرا إلى أنه لا ينبغي جر الاتحاد الأوروبي إلى المواجهة مع روسيا التي تدفعه إليها السلطات الأوكرانية.

المصدر: RT

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