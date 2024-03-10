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إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا وفقدان 7 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية (فيديو)

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إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا وفقدان 7 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية (فيديو)
Legion-Media
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أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 7 آخرون جراء فيضانات وانهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

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وقال رئيس الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، دوني يوسريزال، إن "أطنانا من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت على أحد الجبال في وقت متأخر من يوم الجمعة، ووصلت إلى نهر فاض على ضفتيه وغمر قرى جبلية في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية".

وأضاف يسريزال أن "رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث حتى يوم السبت من قرية كوتو تاروسان الأكثر تضررا وانتشلوا ثلاث جثث أخرى في قريتين مجاورتين".

وأوضح إن "جهود الإغاثة للقتلى والمفقودين تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام".

وقالت الوكالة المحلية لإدارة الكوارث اليوم الأحد في بيان إن "رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث في بيسيسير سيلاتان وثلاث جثث أخرى في منطقة بادانج باريامان المجاورة، مما يرفع عدد القتلى إلى 19 شخصا".

وكشفت الوكالة أن "اثنين على الأقل من القرويين أصيبا جراء الفيضانات، ويبحث رجال الإنقاذ عن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين".

وأردفت: أن "أكثر من 80 ألف شخص فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة بعد أن غمرت الفيضانات والانهيارات الأرضية 14 منزلا، في حين غمرت المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح في تسع مناطق ومدن في مقاطعة سومطرة الغربية."

وتسبب الأمطار الغزيرة حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.

المصدر: voanews+cbsnews

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