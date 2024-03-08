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انتخاب زوجة ابن ترامب رئيسة مشاركة لقيادة الحزب الجمهوري

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انتخاب زوجة ابن ترامب رئيسة مشاركة لقيادة الحزب الجمهوري
Globallookpress
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أنتخبت لارا، زوجة ابن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وقالت اللجنة الوطنية على موقعها الإلكتروني: "انتخب أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مايكل واتلي رئيسا ولارا ترامب رئيسا مشاركا".

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وغادرت الخبيرة الاستراتيجية السياسية رونا مكدانيل منصب رئيسة اللجنة، وحلت محلها واتلي، المحامية من ولاية  كارولينا الشمالية. 

يذكر أن لارا ترامب تبلغ من العمر 41 عاما، وقد عملت منتجة تلفزيونية وهي متزوجة من إريك الابن الثالث لترامب.

المصدر: وكالات

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