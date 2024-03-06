ترامب يدعو بايدن للمناظرة

دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن للمناظرة "في أي وقت وفي أي مكان".

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "من المهم لخير بلادنا أن نبحث مع جو بايدن القضايا الحيوية بالنسبة لأمريكا والشعب الأمريكي".

وتابع: "وبالتالي أدعو إلى المناظرة في أي وقت وأي مكان!".

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وأضاف ترامب أنه "بانتظار الرد" على دعوته.

ويأتي ذلك بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية أمريكية إضافية في "الثلاثاء الكبير" وانسحاب نيكي هايلي، التي كانت منافسته الأخيرة على الترشح للانتخابات عن الحزب الجمهوري، من السباق، ما سيجعل ترامب مرشح الحزب الجمهوري على الأرجح.

جدير بالذكر أن ترامب لم يشارك في المناظرات أثناء الانتخابات التمهيدية الحزبية للجمهوريين.

المصدر: RT