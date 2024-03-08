بيستوريوس يعترف بأن صواريخ Taurus الألمانية لن تحسم الصراع في أوكرانيا

قال وزير دفاع ألمانيا بوريس بيستوريوس، إن تزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ Taurus، لن يحسم في الصراع في أوكرانيا.

وأشار الوزير الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي أنتي هاكانن إلى أن ألمانيا لا تنوي تجاوز هذا الخط.

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وأضاف الوزير: "لا أحد يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا. بالطبع، مثل هذه المناقشات تجري وستستمر لاحقا، لكن يجب أن تتوقف. الآن دعونا ننتقل إلى جانب آخر - الصواريخ بعيدة المدى. لقد أكدنا دائما أن مثل هذه الصواريخ بعيدة المدى لن تحسم هذه الحرب".

ووفقا للوزير، يمكن لمثل هذه الصواريخ أن تساعد في هذه النقطة أو تلك على الجبهة، لكن ألمانيا لا تنوي "تجاوز الخط الحاسم" وليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus.

في وقت سابق، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" لأن ذلك سيتطلب مشاركة العسكريين الألمان في تشغيلها والإشراف عليها، وهذا ما لا تريده برلين.

وقال: "ليس من الممكن أن يقدّم أحد نظاما قتاليا بعيد المدى دون التفكير في كيفية الإشراف عليه. لكن إذا كنت تريد السيطرة عليه وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة العسكريين الألمان، فإنه أمر مستبعد بالكامل".

المصدر: نوفوستي